Prefeitura de SP oferece mais de 300 vagas

A última semana do ano está chegando ao fim, mas as oportunidades não param – atendendo a uma demanda crescente do mercado de trabalho. A Prefeitura de SP, por exemplo, oferece mais de 300 vagas de emprego, com foco especialmente para as áreas de serviços e comércio. As oportunidades estão disponíveis no Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), mas as inscrições devem ser realizadas até as 18h desta quarta-feira (29).

O destaque fica para a função de auxiliar de limpeza, que reúne cerca de 20 vagas e oferece uma remuneração que pode variar entre R$1.000 e R$1.300 por mês. Para participar, é preciso ter uma experiência mínima de seis meses e ensino fundamental.

Há, ainda, mais de dez vagas para o cargo de operador de telemarketing ativo, que prevê contratação efetiva e um salário de R$ 1.222 mensais. Com uma carga de trabalho de 35 horas semanais, de segunda à sexta-feira, as vagas exigem ensino médio completo e experiência mínima de seis meses, além de conhecimento básico em informática.

Além disso, o Cate oferece chances para atendente de lanchonete, camareira, faxineiro, controlador de acesso, montador de eletrodomésticos, cobrador de transportes coletivos, operador de empilhadeira, auxiliar de armazenamento, leiturista, fiscal de prevemção e perdas e muito mais.

A lista completa das oportunidades disponíveis, bem como seus requisitos e escopo de atuação, pode ser conferida aqui.

Você Pode Gostar Também:

Como se inscrever

Os candidatos interessados deverão acessar o portal do Cate e se cadastrar até às 18h desta quarta-feira, 29 de dezembro. Caso o profissional ainda não possua um cadastro no sistema, deverá preencher os dados pessoais e profissionais da plataforma.

Ainda, é importante notar que a equipe técnica do Cate fará a pré-seleção on-line dos interessados que atenderem aos requisitos das vagas, agendando as entrevistas e demais etapas presenciais do processo seletivo. Os currículos que não forem selecionados permanecerão na base de dados da plataforma, para eventuais vagas futuras.