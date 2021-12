Prefeitura de Taubaté – SP encerra inscrições de estágio nesta segunda-feira (03)

Edital oferta vagas para estudantes de nível médio/técnico e superior na administração municipal

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Taubaté tem inscrições até nesta segunda-feira (03). O edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva para estudantes de nível médio/técnico e superior na Secretaria de Cultura.

As vagas destinadas são para os cursos de técnico em arte dramática; técnico em teatro; rádio, TV e internet; técnico em arte dramática/técnico em teatro; técnico em marketing; relações públicas; tecnologia em produção audiovisual; pedagogia; artes visuais; educação artística; história; artes cênicas; licenciatura em artes; tecnologia em marketing; e publicidade e propaganda.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 12h do dia 3 de janeiro de 2022, exclusivamente, no Centro de Integração Empresa Escola (Ciee). Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa e conhecimentos específicos. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 06/2021