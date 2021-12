Prefeitura inicia obras no 2° trecho do BRT de Salvador

A Prefeitura de Salvador vai dar início as obras do Trecho 2 do BRT de Salvador. O primeiro ponto das intervenções será entre as avenidas Lucaia, Garibaldi e Vasco da Gama.

A programação inicial envolve a execução de dois elevados, macrodrenagem do canal do Lucaia e do canal do Camarajipe. Além disso, sistema viário em pavimento flexível (asfalto) no entorno do viaduto da Garibaldi e na Rua Lucaia, incluindo um trecho da Avenida Waldemar Falcão, que conta ainda com a contenção com cortina atirantada.

A autorização para a ação foi assinada nesta sexta-feira (10), no Parque da Cidade, com as presenças do prefeito Bruno Reis e os ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e da Cidadania, João Roma.

“Toda a obra do BRT soma cerca de R$600 milhões. Já temos a primeira etapa concluída, a terceira em plena execução e esta que está sendo autorizada hoje, de todo o Trecho 2, que vai concluir todo o complexo do sistema. Essa obra se destaca pelos elevados no cruzamento das avenidas Vasco da Gama e Garibaldi, eliminando totalmente os engarrafamentos crônicos desta região”, explicou o prefeito.

A intervenção em todo o trecho 2, da Lapa ao Parque da Cidade, abrange 7 quilômetros e tem investimento de R$203 milhões, oriundos de financiamento da Caixa Econômica Federal (CPAC), Orçamento Geral da União e recursos próprios da Prefeitura, com obras executadas pelo Consórcio Engetec/PCE. A previsão de entrega é para o final de 2023.

O titular da Semob, Fabrizzio Muller, falou sobre o avanço das obras e a previsão de início das operações do sistema em Salvador. “O Trecho 1 possui toda a parte viária concluída, aguardando a finalização do Trecho 3, que tem previsão de ficar pronta até o final do terceiro trimestre de 2022, com o início das linhas circulares. Elas trarão mais eficiência e conforto para o transporte público, garantindo benefícios para fazer com que as pessoas repensem, inclusive, o uso contínuo do veículo individual na cidade do Salvador, que já não comporta a quantidade atual de carros”.

Além da segunda etapa do BRT, o prefeito e os ministros assinaram ainda a portaria Avançar Cidades: Saneamento, que garante R$471 milhões para oito municípios baianos, dentre eles Salvador, sendo R$22,8 milhões para continuidade de obras de saneamento básico do Canal Mangabeira, com obras de arte, vias marginais, melhoria no sistema de abastecimento de água e ampliação do sistema de esgoto na capital baiana.