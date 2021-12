Prepara a pipoca: confira os filmes da Sessão da Tarde desta semana

A semana começa com a exibição do filme animado Rio 2 (2014). Na segunda parte da aventura, as araras Blu e Jade vivem felizes com seus filhotes no Rio de Janeiro. Enquanto isso, seus donos Túlio e Linda encontram uma ararinha azul na Amazônia, o que pode significar que Blu e sua família não sejam os últimos da espécie. Eles decidem viajar até a floresta amazônica, mas vão encontrar Nigel, um velho inimigo.