Prepara o secador: confira o que precisa acontecer para o Bahia escapar do rebaixamento

Depois de vencer o Fluminense por 2×0 na Arena Fonte Nova neste domingo (5), o Bahia deu ao seu torcedor um pouco mais de esperança de continuar na Série A do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o Bahia saiu da zona de rebaixamento e chegou a 15ª colocação, mas ainda precisa secar o Juventude e Cuiabá que jogam nesta segunda-feira (6), contra o São Paulo e o Fortaleza, respectivamente, para não voltar à zona antes da última rodada.

Antes dos jogos desta segunda, o Bahia, Juventude e Cuiabá estão empatados com 43 pontos. O Tricolor baiano está na frente dos rivais no critério de desempate, já que tem uma vitória a mais do que os gaúchos e duas a mais do que o time do Mato Grosso. O Grêmio, 18º lugar, está com 40 pontos e, assim como o Bahia, só tem mais um jogo para disputar.

Diante desse cenário, confira o que precisa acontecer para o Bahia escapar do rebaixamento:

Para os 43 pontos serem suficientes para livrar o Bahia da Série B, o torcedor do Bahia precisa secar o Juventude e o Cuiabá. É necessário que pelo menos um dos dois não pontue mais. Além disso, seria preciso ficar de olho no Grêmio. Caso o tricolor gaúcho vença o já campeão Atlético Mineiro na última rodada chega a 43 pontos e fica na frente do Esquadrão pelo critério de desempate, já que terá uma vitória a mais.

Se empatar com o Fortaleza

Em caso de empate com o Fortaleza, o Bahia chega aos 44 pontos e precisa torcer para que Cuiabá ou Juventude não ganhem nenhum dos jogos que faltam – ou seja, somem no máximo dois pontos (dois empates). Nesse cenário, não seria preciso se preocupar com o jogo do Grêmio, já que ele no máximo chega até 43 pontos.