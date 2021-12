Preso terceiro envolvido em tentativa de homicídio na cidade de Marechal Deodoro

Agentes da delegacia de Marechal Deodoro prenderam nesta quarta-feira, 22, o terceiro envolvido em uma tentativa de homicídio, registrada em março deste ano, na cidade de Marechal Deodoro. A vítima do atentado é um rapaz conhecido como Vitor. Ele foi baleado com três tiros, que atingiram rosto, costas e tórax. Esse fato ocorreu no bairro…

Agentes da delegacia de Marechal Deodoro prenderam nesta quarta-feira, 22, o terceiro envolvido em uma tentativa de homicídio, registrada em março deste ano, na cidade de Marechal Deodoro.

A vítima do atentado é um rapaz conhecido como Vitor. Ele foi baleado com três tiros, que atingiram rosto, costas e tórax. Esse fato ocorreu no bairro Cajazeiras, próximo a um parque aquático desativado.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi surpreendida por três homens armados, que chegaram atirando. O rapaz foi levado inicialmente ao Hospital 24 Horas e depois transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Consciente, Vitor contou aos policiais quem foram os autores do atentado contra sua vida. Dois deles foram presos no dia 07 de maio deste ano e o último envolvido foi preso hoje, em sua residência no bairro Poeira, em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela juíza da 2ª Vara Crimina de Marechal Deodoro, Fabiola de Melo Feijão.