Presos cantam músicas de Àvine Vinny após cantor ser detido; entenda caso

Dono do hit “Coração Cachorro”, o cantor Àvine Vinny, segue preso na Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), em Fortaleza. As informações são do G1 Ceará e TV Verdes Mares.

O músico foi detido após ameaçar a ex-mulher, Laís Holanda, através de ligações telefônicas. De acordo com a emissora, ele divide uma cela com outros presos, que cantaram suas músicas diversas vezes durante a noite.

O cantor segue detido até o resultado da audiência de custódia, prevista para esta terça-feira (14), que pode resultar em sua soltura, soltura com tornozeleira eletrônica ou ainda na manutenção da prisão.

De acordo com a assessoria do cantor em nota enviada ao G1, “houve uma discussão verbal e em breve ele será liberado”.