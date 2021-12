Primeiro Baile da Santinha terá Barões da Pisadinha e Dennis DJ; ingressos à venda

O primeiro Baile da Santinha do verão de 2022 será no dia 7 de janeiro, com participações de Barões da Pisadinha, Dennis DJ e Luisa Sonza. O ensaio de Leo Santana acontece no Parque de Exposições, na Avenida Paralela, às 21h.

Os ingressos para a primeira edição já estão à venda e variam de R$ 70 (Arena) a R$ 250 (Lounge Backstage). Há também a opção de de compra do passaporte, que dá acesso aos três ensaios – além do dia 7, os do dia 14 e 21 de janeiro. As vendas acontecem a loja do Bora Tickets no 2o piso do Shopping da Bahia, na loja do Pida no Salvador Shopping 1o piso, ou através do site Bora Ticket. Só é possível comprar dois ingressos por CPF e o acesso ao evento é apenas mediante comprovação de vacinação.