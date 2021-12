Primeiro show de Murilo Huff após morte de Marília Mendonça conta com família da cantora

Pai do filho da cantora Marília Mendonça, o sertanejo Murilo Huff voltou nesta sexta-feira à rotina de shows, que havia interrompido desde a morte dela, no dia 5 de novembro. A apresentação foi em Brasília e contou com uma surpresa: a participação de Gustavo, irmão de Marília, com forma uma dupla com Dom Vittor. A apresentação teve ainda a projeção de um vídeo com uma mensagem da mãe da cantora, Ruth Moreira, em um telão. Murilo chorou diante dessas manifestações de apoio: