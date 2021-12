Primeiros dias de 2022 devem ser de chuva em AL

Os primeiros dias de 2022 serão de chuvas, mas com altas temperaturas, segundo previsão do tempo da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh). No sábado, 1º, há a possibilidade de chuva passageira intercalando com períodos de tempo seco em Maceió, Zona da Mata, Litoral e Baixo São Francisco. No agreste,…

Os primeiros dias de 2022 serão de chuvas, mas com altas temperaturas, segundo previsão do tempo da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh).

No sábado, 1º, há a possibilidade de chuva passageira intercalando com períodos de tempo seco em Maceió, Zona da Mata, Litoral e Baixo São Francisco. No agreste, o tempo ficará nublado durante o dia com possibilidade de chuva passageira. Já no sertão, a previsão é de sol entre nuvens. Os termômetros devem marcar temperaturas elevadas, que devem chegar a 31ºC em Maceió, 34ºC no Agreste, 37ºC no sertão.

O domingo, segundo dia do ano de 2022, será de muitas nuvens com períodos curtos de sol e chuvas em algumas áreas no Litoral. Em Maceió, a chuva será passageira e intercalará com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia e à noite. As temperaturas continuam altas em Alagoas.