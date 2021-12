Princesa Isabel invejará a própria irmã em ‘Nos Tempos do Imperador’

Isabel (Giulia Gayoso) vai sentir inveja da própria irmã em ‘Nos Tempos do Imperador’. A princesa ficará abalada ao ver Leopoldina (Bruna Griphao) dar à luz primeiro. Na trama, a herdeira do trono sofre por ainda não ter conseguido gerar um bebê. A primogênita de Pedro (Selton Mello) se entristeceu ainda mais pelo fato da irmã caçula ter ficado grávida primeiro, mesmo tendo se casado depois.

Nas cenas que irão ao ar no próximo dia 29, Isabel vai ajudar Leopoldina no parto. A mulher de Augusto (Gil Coelho) berrará com as dores das contrações e reclamará sem parar. “Meu Deus, como a senhora suportou isso, mãe? E tantas vezes?”, questionará a filha de Teresa Cristina (Leticia Sabatella).