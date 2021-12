Principais preocupações de um vestibulando

Todos os anos, milhares de estudantes se veem diante do desafio de enfrentar o vestibular. O caminho até a aprovação é longo e o dia da prova é o mais decisivo. A pressão faz com que muitos fiquem nervosos e se sintam inseguros.

O medo pode se tornar ainda maior quando a concorrência é grande. Esses sentimentos, apesar de comuns, podem ser prejudiciais visto que interferem no equilíbrio emocional e no desempenho do estudante.

Dicas para lidar com a pressão do ano de vestibular

A principal orientação é manter a calma e a concentração. É fundamental que o candidato conheça as principais características da prova, o modelo exigido e quais assuntos serão cobrados. Para dar conta da vasta lista de conteúdos, o estudante deve montar um cronograma e organizar a rotina para estudar o necessário até a data da prova.

Algo que pode ser útil nessa fase é praticar simulados, por exemplo, e treinar estratégias de resistência e otimização de tempo. Apesar dos fatores externos, a boa preparação vai trazer grande tranquilidade e segurança ao estudante.



Além disso, nessa fase, outra preocupação comum é a incerteza em relação a em que curso ingressar. Nesse caso, é preciso tirar tempo para pensar sobre o assunto e avaliar com cautela todos os aspectos relevantes daquela área, como a faixa salarial, por exemplo. Você deve pesquisar a fundo sobre a carreira, o mercado de trabalho e buscar informações diretamente com profissionais daquele segmento.

O maior desafio relatado é sem dúvidas a ansiedade no dia da prova. De acordo com especialistas, o segredo é cuidar da ansiedade ao longo de todo processo de estudo. Para isso, é indispensável programar momentos de lazer, fazer atividades físicas e manter o descanso em dia. Outros cuidados indicados são o relaxamento e a meditação.

