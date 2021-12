Procedimentos estéticos tornam tendência no verão sem prejudicar a pele

Todo procedimento estético exige cuidados especiais antes, durante e depois da realização do próprio, afinal, a pele fica super sensível e tende a piorar a depender das variações climáticas. Mas, diferente do que muitos pensam, é permitido fazer alguns tipos de tratamentos de beleza durante o verão! Para desmistificar ainda mais esse mito, a especialista em estética Maria Hartmann explicou que não há problemas para certos procedimentos:

“Há procedimentos estéticos que podem justamente ser feitos no verão sem comprometer as férias em dias ensolarados. Alguns deles, inclusive, podem ser realizados momentos antes de o paciente aproveitar o calor do verão porque não exigem tempo de recuperação ou planejamento que alterariam os planos para o verão”, contou Maria Hartmann.