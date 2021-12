Procrastinação x resoluções de ano novo: Como lidar com isso?

A combinação procrastinação x resoluções de ano novo pode ser bem complicada.

Afinal, não é de hoje que vemos milhares de pessoas fazendo mil promessas na virada de ano, mas quando o ano realmente se inicia, tudo vai “por água abaixo”. Ou seja, tudo é jogado fora.

Isso é muito comum e, se não tivermos autodisciplina no ano novo, tenderemos a ter os mesmos resultados, ano após ano.

Se você quer mudar essa realidade dentro da sua vida, então veja algumas dicas e comece a agir hoje mesmo! Vamos adiante.

Como lidar com a procrastinação x resoluções de ano novo?



O único ponto que você deve ter em mente quando pensar em procrastinação x resoluções de ano novo é: ação. Não há segredo, fórmula mágica ou “jeitinho” de lidar com a procrastinação. Há ação.

Se você agir, certamente estará lutando contra as desculpas internas que o seu cérebro pode criar para “deixar para depois” as suas metas e objetivos.

Tenha isso em mente e você já terá um grande caminho andado. Abaixo, portanto, as dicas são complementos das suas ações – use-as com sabedoria:

1- Tenha metas inteligentes analisando o seu presente

Como está o seu presente? Você já parou para pensar no assunto? Então vamos lá:

O que poderia melhorar no seu trabalho?

Nos estudos, como você está?

Você tem praticado exercícios?

A sua rotina de sono está equilibrada?

E a sua alimentação?

Seu relacionamento amoroso está sendo bem nutrido?

E as suas relações com familiares?

Como anda a sua vida social?

Você tem hobbies?

E os seus momentos de descanso? Como estão?

E a sua vida financeira?

Pense sobre cada um desses fatores e anote todos os prós e contras de cada um deles. Os “contras” poderão ser usados como pontos de melhoria para o próximo ano.

2- Crie prazos para cada meta – não deixe “acontecendo”

Depois que você traçar as suas metas de acordo com a sua realidade presente, estabeleça prazos para elas. Ou seja, não adianta colocar que quer acordar cedo e, simplesmente, não dizer que quer fazer isso desde janeiro. Caso contrário, poderá chegar dezembro do ano seguinte e você sequer se esforçou para começar o seu objetivo.

3- Analise quais ações serão responsáveis pela execução das suas metas

Saiba exatamente quais ações devem ser colocadas em prática para atingir as suas metas.

Exemplo: Você quer acordar mais cedo? Durma mais cedo, pratique a higiene do sono, tenha uma vida com hábitos saudáveis, etc.

4- Busque fontes de inspiração para as suas metas

Tenha fontes de inspiração para as suas metas e esteja sempre por dentro dos seus objetivos.

Exemplo: Se quer ler mais, faça parte de grupos de leitura, siga blogueiros que postam resenhas de livros, etc. Assim você estará mais “imerso” nas suas metas.

Simplesmente aja na hora de lidar com a procrastinação x resoluções de ano novo!

Foque em agir. Não deixe a sua mente lhe atrapalhar e sempre que a preguiça surgir, diga a si mesmo: Apenas faça. Assim você se força a ir adiante e terá melhores resultados.

Boa sorte e feliz ano novo!