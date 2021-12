Procurador Geral do MPE Alagoas em exercício destaca cooperação da Prefeitura de Penedo

Órgão ministerial terá sede própria em terreno doado pelo município

Decom PMP

O Ministério Público do Estado de Alagoas (MPE/AL) vai dispor de sede própria em Penedo graças ao terreno doado pela administração municipal, cooperação destacada durante a assinatura da ordem de serviço realizada nesta quarta-feira, 15.

A parceria da Prefeitura de Penedo foi destacada por Valter de Omena Acioly, Procurador Geral em exercício do MPE Alagoas. “Prova maior não há da seriedade do gestor do que contribuir com o Ministério Público, conduta que comprova a moralidade de Ronaldo Lopes”, declarou no agradecimento estendido à Câmara de Vereadores por ter autorizado a doação.

A agenda de trabalho reuniu Valter Acioly, o Prefeito Ronaldo Lopes, procuradores municipais, promotores de justiça, secretários municipais, vereadores e o Procurador Geraldo MPE/AL, Márcio Roberto Tenório, licenciado do cargo por ser candidato à reeleição e participante do ato na condição de convidado.

Márcio Tenório conseguiu incluir no orçamento estadual o investimento que vai melhorar as condições de trabalho das promotorias de justiça e o atendimento à população penedense.

“Há pouco tempo, nós iniciamos as tratativas para a doação do local e agora estamos assinando a ordem de serviço, Tenho certeza que Penedo só tem a ganhar porque o Ministério Público funcionará em local que atenderá melhor as necessidades do MP e dos penedenses”, disse Ronaldo Lopes, ressaltando a importância do órgão ministerial nas orientações e recomendações para a gestão pública.

O promotor de justiça Sitael Jones Lemos coordena todas das promotorias do MPE Alagoas em Penedo e avaliou a assinatura da ordem serviço como “ato administrativo mais significativo da história do Ministério Público” no município.

O terreno da futura sede própria do MPE Alagoas em Penedo tem área total de 5.185 metros quadrados (m²) e está localizado à margem da rodovia AL 110, logo depois do trevo da Toca do Índio, nas imediações de um posto de combustíveis.

Além da sede própria do Ministério Público Estadual, a Prefeitura de Penedo cedeu outro terreno na mesma localidade ao Governo de Alagoas para a construção de uma unidade de saúde e de uma creche do Programa Criança Alagoana/CRIA, ações administrativas do Prefeito Ronaldo Lopes que geram benefícios para quem mais precisa da assistência do serviço público.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte