Procurando o que assistir no Natal? Confira filmes e série para aproveitar em família

Natal é época de reencontro com a família e amigos. E nada melhor do que assistir aquele filme depois da ceia. Há quem goste dos mais clássicos, como “Esqueceram de Mim” e “Um Herói de Brinquedo” mas, as plataformas de streamings também já começaram a investir no tema. Este ano, diversas produções, de séries a filmes, foram lançadas com direito a programação especial para o Natal.