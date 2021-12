Produtora promove workshop gratuito de animação 3D; saiba como se inscrever

Os interessados em conhecer as etapas de produção de uma animação terão uma oportunidade de aprendizagem do método este mês. Na próxima segunda-feira (13) e terça-feira (14), acontece um workshop gratuito e online de capacitação para animação 3D.

A iniciativa da produtora Mantra Filmes está com inscrições abertas no site. Os encontros vão ocorrer na plataforma Zoom, às 17h de cada dia, com duração de 1h30.