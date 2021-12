Professora que morreu em acidente gravou mensagem de fim de ano; Vídeo

“Jesus veio com um propósito: de amor, de respeitar o próximo, de pensar no próximo, de pensar no outro…e a gente amando ao próximo e amando a si mesmo vai ter um mundo bem melhor, bem diferente”. O trecho foi retirado da mensagem de fim de ano gravada pela professora Maria de Lourdes Bezerra Nunes…

“Jesus veio com um propósito: de amor, de respeitar o próximo, de pensar no próximo, de pensar no outro…e a gente amando ao próximo e amando a si mesmo vai ter um mundo bem melhor, bem diferente”. O trecho foi retirado da mensagem de fim de ano gravada pela professora Maria de Lourdes Bezerra Nunes Marques. Ela é uma das vítimas do acidente fatal que ocorreu nesta quinta-feira, 23, no bairro Santa Amélia. A outra vítima foi o neto da professora, um garotinho de apenas 4 anos que estava no banco traseiro do veículo.

O acidente chocou e comoveu os maceioenses nesta quinta-feira. Logo que os corpos foram identificados, diversas instituições manifestaram seu pesar aos familiares e amigos das vítimas. A exemplo da Pestalozzi de Maceió e da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Ambas destacaram a importância da professora nos serviços à comunidade. (Veja Notas Abaixo)

Lourdinha, como era chamada carinhosamente, estava aposentada dos quadros da Semed, mas estava se dedicando ao trabalho de Educação para Pessoas com Deficiência. Além disso, também era militante do Partido dos Trabalhadores (PT) através do Núcleo de Vivências, Estudos e Lutas do PT no bairro do Clima Bom, onde morava.