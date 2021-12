Programa CRIA informa locais para retirada do cartão em Penedo

Confira aqui a relação completa e os locais para retirada do cartão

DECOM PMP

O Programa Criança Alagoana (CRIA) divulga lista de beneficiários em Penedo, assistência para famílias de baixa renda realizada em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH).

A retirada do cartão CRIA já está disponível nos seguintes locais, conforme local informado no cadastramento do maior programa de distribuição de renda do governo estadual.

O Criança Alagoana foi lançado este ano pelo Governador Renan Filho e distribui R$ 150,00 para famílias em situação de pobreza, especialmente mães com filhos com idade da primeira infância, atendendo atualmente cerca de quatro mil famílias em Penedo.

O calendário de pagamento do CRIA é idêntico ao do Auxílio Brasil, com a data do depósito correspondente ao final do número do NIS do beneficiário.

Confira aqui a lista mais recente do Programa Criança Alagoana em Penedo

LISTA DE CARTÃO CRIA PENEDO DEZEMBRO 2021