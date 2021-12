Programa Minha Cidade Linda é iniciado em Piaçabuçu

As ruas do loteamento Santa Inês do Bairro Brasília, é a primeira a receber pavimentação em paralelepípedos no Programa Minha Cidade Linda do Governo de Alagoas em parceria com a Prefeitura de Piaçabuçu. Ao todo serão pavimentadas mais de 16 ruas nesse primeiro momento.

Para o prefeito Djalma Beltrão o início dessas obras de pavimentação que chegará também aos povoados do município, atendem a um antigo anseio das comunidades tanto da zona urbana quanto rural, trazendo mais qualidade de vida e mobilidade para o povo piaçabuçuense.

“O momento é de muita alegria e gratidão ao governador Renan Filho e aos deputados estadual Yvan Beltrão e federal, Marx Beltrão, pelo empenho em colocar Piaçabuçu na rota das cidades contempladas no Minha Cidade Linda”, declarou o prefeito Djalma.

O prefeito de Piaçabuçu, declarou ainda, que no próximo sábado, 18 de dezembro, o município inaugurará o Centro Integrado de Segurança Pública – (CISP), importante equipamento de segurança que garantirá maior efetivo e ações conjuntas das Polícias Civil e Militar no município ribeirinho.

Com Ascom/PMPI