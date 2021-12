Programa oferece dicas de inovação em gestão para munícipios; saiba como participar

Criar soluções inovadoras para melhorar a gestão de pessoas no setor público. É o objetivo do Programa de Transformação em Gestão de Pessoas no Setor Público, realizado pelo Hub InovaJuntos da Comunitas com o apoio da Fundação Lemann. Gratuito, o projeto visa apoiar cinco municípios nos problemas de gestão de pessoas das prefeituras.