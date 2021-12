Projeto de moda sustentável de Baiano Prêmio Fashion Futures da C&A

A liga Transforma Moda Sustentável, projeto lançado pela estilista baiana Lourrani Baas que conta os “7 passos: Guia de sobrevivência para a era pós pandemia”, foi a ganhadora da categoria Designer de Sustentável do Prêmio Fashion Futures. O projeto com apoio do instituto C&A teve mais de 323 inscritos de todo o Brasil e foram selecionados apenas 4 iniciativas e 1 personalidade.

A coleção que englobava vários looks retratando temas como ancestralidade e aplicação da fé nos tecidos. Com uma marca que cedeu espaço para as microempreendedoras do mercado têxtil, “Sempre acreditei no poder de ressignificação da moda. Acredito que a moda sustentável seja uma luz no final do túnel para resertar e iniciar novamente, sem opressão, sem cobrança”, contou a estilista.