Projeto São Francisco Solidária arrecada alimentos não-perecíveis para população carente

De acordo com o gerente executivo da emissora, Fábio Fernandes, o projeto se faz ainda mais necessário durante esse período de pandemia, onde a TV pode reforçar seu compromisso social com a população juazeirense. “O fim de ano é um período em que o olhar solidário é ampliado e vamos entrar neste movimento para ajudarmos quem mais precisa”, conta Fernandes.

Neste sábado (11), as localidades de Antônio Guilhermino, João Paulo II, Parque Residencial e os Residenciais Praia do Rodeadouro, Morada do Salitre e Brisa da Serra serão os pontos por onde a caravana irá passar. Já no dia 18, será a vez de Alto da Maravilha, Novo Encontro, Maria Goreth, Lomanto Júnior, Cajueiro e Avenida Flaviano Guimarães.