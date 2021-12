Promon Engenharia tem vagas de emprego; veja funções

A Promon Engenharia, empresa brasileira integrante do Grupo Promon, especialista em soluções para todas as fases de um projeto, está em busca de novos profissionais para o preenchimento de diversos cargos dentro da empresa. Confira, abaixo, as vagas e requisitos para a participação no processo!

Promon Engenharia está disponibilizando novas oportunidades de emprego

Fundada no ano de 1960, a empresa Promon Engenharia está no mercado há mais de 50 anos prestando serviços nos setores de Energia Elétrica, Metalurgia, Mineração, Edificações Especiais, Gás, Química, Meio Ambiente e a Petroquímica.

A empresa possui uma cartela renomada de clientes, como a Petrobras, Ford do Brasil, Renault do Brasil, Volkswagen, General Motors, Suzano Papel e Celulose, entre diversos outros.



As vagas disponíveis para ingressar na empresa são para diferentes áreas de atuação. Confira alguns dos cargos:

Engenheiro de Administração Contratual;

Projetista de Tubulação Pleno;

Estágio em Instrumentação;

Advogado Tributário Júnior.

Todos os cargos exigem experiência anterior na função e escolaridade de nível superior ou técnico completo, exceto as vagas para Estágio em Instrumentação, sendo necessário que o candidato esteja cursando Engenharia de Automação ou Controle com previsão de término do curso até dezembro de 2023.

Como realizar a sua inscrição

Quer fazer parte da empresa Promon Engenharia? Os candidatos interessados em participar do processo seletivo, deverão acessar o link de participação e efetuar o seu cadastro.

Além dos salários compatíveis ao mercado de trabalho, a empresa oferece algumas vantagens aos candidatos selecionados, como plano médico e odontológico, ginástica laboral, Home Office, bolsa auxílio, vale refeição, vale transporte, bolsa auxílio, etc.

