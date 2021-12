Protesto: manifestantes bloqueiam Ladeira Geraldo Melo

Manifestantes bloquearam, nesta terça-feira, 14, a Ladeira Geraldo Melo que liga os bairros do Farol e Poço, em Maceió. Pneus e galhos de árvores foram incendiados para impedir o tráfego de veículos nos dois sentidos. Por esse motivo o trânsito está completamente congestionado na região. De acordo com o grupo, o motivo do protesto seria…

Manifestantes bloquearam, nesta terça-feira, 14, a Ladeira Geraldo Melo que liga os bairros do Farol e Poço, em Maceió. Pneus e galhos de árvores foram incendiados para impedir o tráfego de veículos nos dois sentidos. Por esse motivo o trânsito está completamente congestionado na região.

De acordo com o grupo, o motivo do protesto seria a morte de três jovens, durante suposta ação policial, no Vale do Reginaldo, na última sexta-feira, 10. Os moradores da comunidade alegam que policiais estão invadindo as casas e agindo com truculência.

Em uma das faixas eles pedem: “Justiça por Manoel, Moacir e Leandro”, nomes das vítimas da ação policial. O manifestantes exigiram a presença da Polícia Militar e, no final da tarde, iniciaram uma negociação com o Centro de Gerenciamento de Crises da PM.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local para conter as chamas na via.

O Alagoas24Horas entrou em contato com a assessoria da PM e aguarda posicionamento sobre as denúncias da comunidade.

Este portal também entrou em contato com o Instituto de Medicina Legal (IML) para saber detalhes sobre as mortes citadas, já que não há registro do suposto confronto no relatório disponibilizado pela Secretaria de Segurança Pública. O IML confirmou que Moacir Ângelo dos Santos e Leandro Tavares dos Santos, ambos de 18 anos, foram baleados no bairro Poço e encaminhados ao Hospital Geral do Estado, onde morreram. Não há informações sobre a terceira vítima.

Atualizada às 18h59.

Veja imagens abaixo: