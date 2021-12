Prova de vida INSS: retorno da obrigatoriedade em 2022; saiba mais

Cerca de 3,3 milhões de aposentados ainda não fizeram a prova de vida INSS em 2021. Devido aos antecedentes da pandemia, este procedimento não foi obrigatório esse ano. No entanto, se os beneficiários não apresentarem a prova em 2022, poderão ter as aposentadorias canceladas. Saiba mais na matéria desta segunda-feira (27) do Notícias Concursos.

Prova de vida INSS terá obrigatoriedade novamente em 2022

De acordo com a notificação da entidade, a contar do mês de janeiro do ano de 2022, a prova de vida INSS voltará a ter a execução obrigatoriedade. Também foi anunciado que o calendário seria posterior ao aniversário do beneficiário.

Pelas regras estabelecidas, vencido o prazo, a Previdência Social ainda precisará pagar por mais dois meses, mas o valor ficará congelado. Caso a prova de vida não seja apresentada no prazo máximo de seis meses, o benefício será automaticamente cancelado.

Existem três formas de se fazer a certificação: a primeira é diretamente no INSS. Também pode ser feito no banco onde os aposentados recebem o pagamento ou ainda através do app “Meu INSS”. Neste último caso, o usuário deve cadastrar a biometria facial no sistema da Previdência.

Calendário em 2022

Lembre-se de que todos que não fizeram a prova de vida nos últimos dois anos (2020/2021) devem fazer antes de abril de 2022. É importante prestar atenção ao calendário e ver se ainda está dentro do planejado. O calendário oficial tem as seguintes datas:

Se o certificado de vida expirar entre junho de 2021 e novembro de 2022, renova-se em janeiro de 2022;

Expira entre julho e agosto de 2021, deve ocorrer em fevereiro de 2022;

Termina em setembro a outubro de 2021, deve ocorrer antes de março de 2022;

Expira de novembro a dezembro de 2021, deve ser concluído antes de abril de 2022.

Com essas datas da prova de vida INSS em mente, bem como a obrigatoriedade do procedimento em 2022, deve-se ficar atento. Afinal, nenhum aposentado quer perder seu benefício ou tê-lo congelado por falta de apresentação de documentos.

