Psico Store abre vagas de emprego; veja funções

A Psico Store, empresa líder em recrutamento e seleção, está oferecendo cargos para trabalhar no Espírito Santo, na Bahia e no estado do Rio de Janeiro. Confira, abaixo, a lista de vagas disponíveis, assim como as qualificações mínimas e os benefícios oferecidos pela empresa!

Psico Store está buscando novos colaboradores

A Psico Store é uma empresa especialista em soluções de recursos humanos, com foco no aperfeiçoamento da relação time e empresa, e na inovação do segmento com agilidade e atendimento personalizado.

Segue abaixo as vagas disponíveis para integrar o quadro de funcionários da empresa:



Operadores de telemarketing;

Auxiliar administrativo comercial;

Analista de controladoria;

Analista de responsabilidade social Júnior;

George de projetos de software;

Gerente de vendas;

Analista de departamento pessoal Junior;

Vendedor externo;

Analista contábil Júnior;

Gestor de tráfego e mídias sociais;

Analista de crédito;

Gerente de agência;

Gerente de relacionamento;

Analista financeiro Pleno;

Gestor de sucesso do cliente;

Assistente financeiro.

A empresa exige dos profissionais que tenham interesse em preencher as oportunidades, algumas qualificações mínimas para cada cargo específico, como escolaridade média completa, disponibilidade de horário para trabalhar aos domingos e feriados, experiência anterior no cargo e, para algumas vagas específicas, exige-se escolaridade superior completa ou cursando.

Como realizar a sua inscrição

Os candidatos interessados em participar do processo seletivo da Psico Store deverão realizar seu cadastro através do link de participação.

Os novos contratados terão direito a uma série de vantagens, como por exemplo, vale transporte, vale refeição, seguro de vida, planos médicos e odontológicos e para alguns cargos participação de lucros.

