Público reclama de longas filas e demora de acesso ao ensaio da Timbalada

O primeiro ensaio da Timbalada depois do retorno dos eventos após o fim das restrições por conta da covid-19 não foi marcado apenas pela volta de Denny Denan ao comando da banda, mas também pela insatisfação do público com a demora para entrar no Candyall Guetho Square, no bairro do Candeal, em Salvador, neste domingo (5).

Foto: iBahia

Procurada, a assessoria da banda e do evento informou que a demora se deve pela necessidade de comprovação das duas doses de vacina contra a covid-19.