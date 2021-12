Presente em 156 territórios e com mais de 295 mil colaboradores, a PwC recruta estudantes e recém-formados de diversas áreas do conhecimento em todo o Brasil. As vagas são para o programa intitulado “nova geração de solvers”, que busca talentos criativos, capazes de criar soluções inovadoras para os mais variados desafios. Há chances para as áreas de consultoria tributária, consultoria de negócios ou consultoria em tecnologia.

De acordo com a empresa, que atua na prestação de serviços de auditoria e asseguração, consultoria tributária e societária, consultoria de negócios e assessoria em transações, o programa foi desenvolvido para preparar os novos talentos e desenvolvê-los pessoal e profissionalmente para atuação no mundo digital.

Serão elegíveis para participar do programa estudantes e profissionais com até dois anos de formação nos cursos de Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Administração, Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Tecnologia de Sistemas e Redes, Tecnologia em Desenvolvimento de Software, Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Estatística, Psicologia, Comércio Exterior e Relações Internacionais.

Além disso, é importante ter disponibilidade para trabalhar 40 horas semanais e conhecimento em inglês – o nível do idioma pode variar de acordo com a área ou oportunidade desejada.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a alguns benefícios, como vale alimentação e/ou vale refeição, assistência médica, reembolso de despesas odontológicas, seguro de vida, previdência privada, incentivo à educação e acesso GymPass e PAP (Programa de Apoio Pessoal).



Você Pode Gostar Também:

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas deverão acessar a página do programa para cadastrar o currículo até o dia 17 de janeiro. A previsão é de que os contratados iniciem sua carreira na empresa em abril de 2022. Clique aqui para se inscrever.