Quadrilha invade casa de Ratinho e fazem reféns: ‘Armas na cabeça’

Uma quadrilha invadiu a casa de Ratinho, nesta sexta-feira (17). A residência, localizada na zona oeste de São Paulo, é utilizada com estúdio e escritório do apresentador.

Ratinho comentou sobre o assunto no “Brasil Urgente”, comandado por José Luiz Datena. “Amarraram as pessoas, trancaram e levaram celulares. Tentaram descobrir se existia um cofre na residência. Não fizeram maldade, mas colocaram armas na cabeça dos funcionários. Isso assusta muito. Todos choraram porque foram amarrados e ameaçados. Ficaram chocados. As pessoas que trabalham na casa estão há mais de 15 anos”, contou o apresentador do SBT.