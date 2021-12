qual deverá ser o valor do retroativo de janeiro?

O Governo Federal começou oficialmente os pagamentos do vale-gás nacional nesta semana. De acordo com o Ministério da Cidadania, que é a pasta que responde por esses repasses, as liberações começaram exatamente nesta segunda-feira (27). Mas até aqui, apenas as pessoas que moram na Bahia e em Minas Gerais estão podendo receber o montante.

Isso dá algo em torno de 100 mil brasileiros. Todos os outros 5,4 milhões de usuários devem receber apenas no final do próximo mês de janeiro. Pelo menos é isso o que o próprio Ministério da Cidadania está dizendo. Mesmo com a distância para esses pagamentos, o fato é que já se sabe quanto o Governo vai pagar.

Pelas regras do vale-gás nacional, não há um valor fixo de repasse. A ideia é que o Governo pague sempre pelo menos a metade do preço médio do botijão de gás de 13kg que é definido pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). Para este mês de dezembro, a liberação vai ser de R$ 52.

E para o mês de janeiro, esse deverá ser o valor também. É que independente de quanto for o preço médio do botijão no início do próximo ano, o fato é que as pessoas receberão lá o retroativo de dezembro. Então na prática, é como se elas estivessem recebendo o dinheiro que deveriam estar pegando agora.

Então fica decidido que os 100 mil que estão recebendo o vale-gás agora estão recebendo R$ 52, e os 5,4 milhões que irão receber em janeiro pegam R$ 52 também. É como se fosse um mesmo pagamento só que em datas diferentes. Pelo menos é isso o que o Ministério da Cidadania está explicando até aqui.

Por que demorou?

Uma série de situações acabaram fazendo com que o Governo Federal não cumprisse a sua promessa de pagar o vale-gás nacional para todos os usuários já neste mês de dezembro. Por isso, apenas uma parte vai receber agora.

Primeiro, o Congresso Nacional demorou mais de uma semana para aprovar a liberação de um crédito de R$ 300 milhões para esses pagamentos. Logo depois, o presidente Jair Bolsonaro demorou mais de 4 dias para sancionar. Com tudo isso, o tempo ficou apertado.

Como saber se vou receber?

De acordo com o Ministério da Cidadania, quem está no Cadúnico e mora nas cidades afetadas pelas chuvas na Bahia e em Minas Gerais pode saber se vai receber o benefício já agora através do app do Caixa Tem ou mesmo do aplicativo do Auxílio Brasil.

Para quem não mora nessas regiões, o método é o mesmo. Eles também irão precisar desses apps para descobrir. A diferença é que muito provavelmente eles terão que esperar mais para saber se conseguirão entrar.

Cadúnico faz diferença para o vale-gás?

O Cadúnico faz total diferença para entrar no vale-gás. Sem o nome nessa lista do Governo Federal fica impossível entrar no projeto. Então quem não está com o perfil atualizado por lá, provavelmente não vai conseguir a vaga.

Do mesmo modo, quem está no Cadúnico não está garantido no novo programa social. A tendência é que o Governo selecione apenas 5,5 milhões de pessoas para entrar no benefício. Em um nível de comparação, o Auxílio Brasil atende cerca de 14,5 milhões agora.