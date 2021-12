Qual é o melhor empréstimo para quem quer abrir um negócio?

O número de empresas no Brasil cresce anualmente em favor dos benefícios e facilidades que o Governo tem garantido ao microempreendedor. O sonho de ter seu próprio negócio, como forma de fugir do desemprego no país e conseguir lucrar sendo seu próprio chefe, é o sonho de muitos brasileiros.

Contudo, nem tudo são flores! Para abrir um negócio é necessário mais que disposição e vontade, é necessário ter dinheiro. Por isso, nem todos possuem uma verba inicial para começar a sua empresa, sendo preciso recorrer a terceiros para conseguir o valor.

Se você é uma dessas pessoas e precisa urgentemente de capital para dar o passo inicial em sua empresa, veja aqui como um empréstimo pode ser a solução, qual o melhor serviço de aquisição de dinheiro disponível no mercado brasileiro, além de dicas de investimento para empresas. Acompanhe e entenda!

Mas caso você já possua seu negócio, e deseja apenas um empréstimo para mexer na infraestrutura ou decoração do ambiente, saiba mais sobre o empréstimo com garantia um meio prático e seguro de pegar dinheiro emprestado para investir na sua empresa.

O empréstimo no mercado brasileiro pode ser a solução para inúmeros problemas, sejam eles pessoais ou até mesmo de trabalho. Uma pessoa que decide, por exemplo, abrir seu próprio negócio, por isso nem sempre possui verba suficiente para isso.

Adquirir um capital a partir de agências que trabalham com esse serviço é uma forma de solucionar o infortúnio financeiro. Entretanto, pegar esse valor às vezes custa alto, principalmente se o método for mal escolhido.

Por isso, empréstimo para negócios pode ser a solução, enquanto for bem selecionado. Ao adentrar nesse mundo é de suma importância pesquisar quais os métodos que existem no mercado e decidir pelo melhor ao seu perfil.

Qual o melhor tipo para iniciar o negócio?

Em todo o país existem inúmeros serviços de empréstimos. Estes variam de acordo com a forma de pagamento, quantidade de parcelas a serem pagas e até mesmo aos valores de juros a serem repostos – e, claro, de acordo com a disponibilidade em cada região, pois existem estados em regiões mais remotas, que possuem poucos serviços do tipo.

Todavia, mesmo que haja essa gama de opções, nem todas são adequadas para aquisição. Serviços de crédito pessoal e consignado são arriscados ao consumidor devido às altas taxas, além do prazo curto para quitação do valor emprestado.

Se você está à procura do empréstimo ideal pesquise pelo serviço “Home Equity”. Pouco comum no Brasil, este é um método chamado de “empréstimo com imóvel de garantia”. Além disso, por mais que soe estranho e arriscado a partir do nome, esse é o modelo mais indicado atualmente.

Ao contratar o home equity, o seu respectivo imóvel raramente entra em área de risco. Mesmo que ele esteja no contrato caso não haja pagamento, as baixas taxas mensais e o prazo estendido para pagamento facilitam o consumidor; ou seja, raramente ocorrem atrasos no pagamento do empréstimo.

Este, sem sombra de dúvidas, é um método eficaz e seguro. Apesar de causar um pequeno temor por colocar um imóvel em meio à negociação, este equivale somente como uma ferramenta de segurança. Tudo é reduzido perante o mercado, principalmente os juros pela contratação do valor.

Onde investir em meu negócio?

Se você realmente investiu num empréstimo home equity, mas não sabe em qual ponto investir em seu negócio durante a abertura, entenda as peças fundamentais para segmentá-lo no mercado.

Em primeiro lugar é de suma importância investir nos produtos de um negócio. Apesar de estar em fase inicial, ceder o melhor serviço ao cliente é uma forma de torná-lo fiel e sempre fazer que ele retorne à compra. Por isso sempre ofereça o melhor trabalho e tudo com a melhor qualidade de mercado.

Além disso, é preciso atendimento especializado. Invista em quem entende do produto vendido, pois caso um cliente saia insatisfeito ou pegue um erro no momento de venda, automaticamente a credibilidade da empresa cai perante os clientes.

Vimos que é possível utilizar um empréstimo durante a abertura de um negócio sem que haja dívidas ou outros tipos de problemas. Por isso, é necessário escolher o melhor método atualmente disponível no mercado, o home equity.

