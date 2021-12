quando o calendário oficial deverá ser divulgado

O Governo Federal conseguiu no final da última semana a liberação de R$ 300 milhões para os pagamentos do vale-gás nacional. De acordo com as informações de bastidores, o plano oficial do poder executivo é começar as liberações do dinheiro ainda neste mês de dezembro. Mas ainda não há um calendário oficial.

E isso está preocupando muita gente neste momento. Acontece que o mês de dezembro já está virando para o seu momento final. E até a publicação deste artigo, o Governo não tinha divulgado nenhum tipo de calendário oficial do vale-gás. É justamente por isso que muita gente está preocupada com o que pode acontecer.

De acordo com o Ministério da Cidadania, que é a pasta responsável pelos pagamentos, a demora aconteceu por um motivo simples: é que o Congresso Nacional demorou para aprovar a liberação de R$ 300 milhões para os repasses do programa em questão. Assim, eles não poderiam divulgar o calendário.

É que sem essa liberação dos R$ 300 milhões não dava para saber sequer se o projeto em questão iria mesmo ser pago. Eles só poderiam divulgar o calendário depois dessa confirmação. Mas o fato é que o Congresso liberou essa quantia para pagamentos do vale-gás ainda na última sexta-feira (17), mas até agora nada.

De acordo com informações de bastidores, o plano do Governo Federal é fazer a divulgação oficial deste calendário nesta segunda-feira (20). Além disso, eles também estão prometendo divulgar novas informações sobre o programa em questão nesta data. Então tudo pode acontecer a partir de amanhã.

Quem recebe o vale-gás

De acordo com o texto do projeto em questão, o vale-gás nacional vai para pessoas que estão no Cadúnico e que recebem uma renda per capita de até meio salário mínimo. Além disso, membros do Benefício de Prestação Continuada (BPC) também podem receber esse montante.

No entanto, o Governo Federal lançou ainda na última semana um decreto fazendo novas delimitações. Eles decidiram que a preferência de pagamentos para o vale-gás será para as pessoas que estão dentro do Auxílio Brasil.

Além disso, terão preferência também os indivíduos que recebem rendas menores e aqueles que fazem parte de famílias mais numerosas. Tudo isso vai servir como critério de desempate na escolha de quem vai receber o benefício.

Além desse projeto

Além do vale-gás nacional, o Governo Federal vai seguir com os repasses do seu Auxílio Brasil no próximo ano. Não há nada que esteja impedindo isto neste momento. Pelo que se sabe até aqui, os usuários poderão acumular os dois benefícios.

Para dezembro, por exemplo, um cidadão que recebe R$ 400 do Auxílio Brasil, poderá receber também os R$ 48 do vale-gás nacional. Então ele vai poder receber ao todo os R$ 448. Pelo menos essa é a ideia até aqui.

Na verdade, como a preferência dentro do vale-gás é para as pessoas que estão no Auxílio Brasil, então se imagina que neste primeiro momento todos os usuários irão acabar acumulando os dois benefícios de uma só vez.