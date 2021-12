Quanto Mais Vida Melhor: confira o que vai rolar na novela das 7 nesta semana

‘Quanto Mais Vida Melhor’, novela das 7 da TV Globo, entra na sua terceira semana a partir desta segunda-feira (6). Confira o resumo do que vai rolar nos próximos dias:

Osvaldo se preocupa com Neném. Carmem convida o ex-jogador para a inauguração de seu creme. Celina percebe o olhar de Joana para Rose e Guilherme. Soraia se insinua para Tigrão, e Tina fica enciumada. Flávia arruma um emprego de garçom para Juca na Pulp Fiction. Neném encoraja Osvaldo a sair com Nedda. Flávia ajuda Betina a conseguir o emprego como dançarina. Celina faz intriga de Rose para Guilherme. Flávia reencontra Murilo. Marcelo afirma a Paula que não sabe qual será a homenagem que Carmem fará para o seu marido. Guilherme não consegue falar com Rose pelo celular de Joana e fica furioso. Neném chega ao local da inauguração.

Neném vê Rose, mas Carmem o intercepta antes de ele se aproximar da ex-modelo. Acontece uma emergência na clínica, e Joana deixa Rose sozinha na festa. Paula descobre que Carmem fez uma proposta para Neném. Soraia e Tigrão se beijam. Carmem começa a homenagem a Celso. Odete vai atrás de Juca na Pulp Fiction. Carmem humilha Paula e revela a Neném a paixão da rival por ele. Deusa beija Odaílson. Neném intimida Marcelo. Carmem acusa Paula pela morte de Celso. Joana leva Guilherme ao local do lançamento. Rose e Neném se encontram. Neném se declara para Rose.

Rose vai embora e deixa Neném sozinho. Guilherme encontra a esposa, e os dois se beijam. Paula tem uma alucinação, e Neném a leva para casa. Carmem e Marcelo se beijam. Rose e Neném pensam um no outro. Tigrão confessa a Soraia que gosta dela e de Tina. Betina conta para Jandira sobre seu novo trabalho. Ingrid e Tuninha estranham o comportamento de Paula. Celina provoca Rose, e Guilherme repreende a mãe. Nedda não deixa Osvaldo entrar em casa. Celina acusa Rose de traição e ameaça a nora. Guilherme pede para ter outro filho com Rose. Neném torce o pé e se desespera.

Osvaldo leva Neném e a família para o hospital. Cabeça e Dênis provocam Tigrão, e Guilherme defende o filho. Nedda faz as pazes com Osvaldo. Joana desconfia do comportamento de Guilherme ao falar sobre seu projeto com Rose. Roni conhece Cora. Rose fala com uma mãe sobre o projeto que vão criar na clínica para crianças. Paula discute com Ingrid. Tina e Soraia se desentendem na sala de aula e são suspensas do time de futebol. Rose pensa em Neném. Tina se aconselha com o pai sobre Tigrão. Osvaldo consegue um teste para Neném, e Nedda se preocupa com a lesão do filho. Joana questiona Guilherme sobre o seu projeto na clínica.

Guilherme confirma a Joana que não bancará o projeto e pede que ela não conte para Rose. Neném não consegue ficar de pé e todos se preocupam. Flávia tem um pesadelo, e Murilo tenta acalmá-la. Osvaldo consegue adiar o teste de Neném. Cora manda Leco e Neco procurarem Flávia. Paula tem uma ideia para seus cremes, e Marcelo conta para Carmem. Flávia decide voltar a dançar e Murilo fica enciumado. Daniel sente um mal-estar, e Guilherme se preocupa. Paula combina com Ingrid de ir ao cemitério. Flávia discute com Murilo, e Leco e Neco seguem a dançarina. Guilherme tenta impedir Rose de falar com Joana.