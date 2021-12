Quanto Mais Vida, Melhor: Flávia leva fora de Guilherme e se vinga de Rose

Disposta e pronta para abrir o coração de vez, a filha de Juca (Fabio Herford) invadiu a mansão do ricaçi e disparou: “Estou aqui pra te dizer que a mulher da tua vida sou eu”. Completamente em choque, o médico a dispensará. “A gente não tem nada a ver um com o outro! A mulher da minha vida é a Rose. É com ela que quero ficar”, dirá o herdeiro de Celina (Ana Lucia Torre).

Flávia pegará o microfone e pedirá para fazer um discurso no evento. “Queria dizer umas palavrinhas em homenagem ao doutor Guilherme Monteiro Bragança”, começará ela. Assim que ela começar a falar, o médico entrará em estado de choque e ficará preocupado com a possibilidade de ter sua intimidade com Pink revelada. “Doutor Guilherme Monteiro Bragança. Esse homem sério e frio me surpreendeu. Nunca acreditei muito no amor. Nunca achei que alguém pudesse aturar alguém por mais de 48 horas. Mas o doutor Guilherme me provou o contrário”, provocará a jovem.