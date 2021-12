Quanto Mais Vida, Melhor: Guilherme se recusa a salvar a vida de Flávia

No capítulo desta terça-feira (14), Flávia (Valentina Hflaviaerszage) ficará entre a vida e a morte após ser baleada em “Quanto Mais Vida, Melhor”.

Tudo acontecerá, após o plano de Cora (Valentina Bandeira) dar errado e as coisas saírem do controle. Neném (Vladmir Brichta) e Paula (Giovanna Antonelli) estarão no momento em que a dançarina será baleada e irão resgatar a moça e buscar ajuda.

Flávia, que já escapou da morte uma vez, ficará desesperada no caminho até conseguir ajuda. Paula e Neném tentarão tranquilizá-la e avisarão que estão rumo a um hospital. Ela então fará um pedido especial: pedir ajuda para Guilherme (Mateus Solano).

Paula acatará o pedido e ligará para o médico. “A Flávia levou um tiro! Ela precisa de você!”, dirá a perua desesperada. Guilherme a mandará ira para qualquer hospital e se recusará a ajudar.

“Ela não pode ir pra um hospital. Tá correndo um processo contra ela. Vai acabar sendo presa de novo”, apelará a mocinha. “Isso não é problema meu”, rebaterá o médico.

Neném se revoltará com a situação e insistirá para ele salvar a vida da jovem, mas nada será suficiente. Por último, a própria Flávia pede para ele. “Me ajuda. Não quero morrer! Salva a minha vida. Não me deixa morrer, doutor”, apelará ela.