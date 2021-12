‘Quanto Mais Vida, Melhor!’: Neném dirá ‘sim’ e aceitará se casar com Paula

Paula (Giovanna Antonelli) armou um jantar na sua casa e chamou toda a família do Neném (Vladimir Brichta). O motivo? Se aproximar do clã e, ainda, conseguir a aprovação das mulheres para casar com o jogador. Mas antes de Neném respondeu ao pedido de casamento, algo ruim acontece: Bianca (Sara Vidal) começará a passar mal.