Quanto Mais Vida, Melhor: Neném mantém farsa para enganar a mãe e deixa Paula arrasada

Nos próximos capítulos de “Quando Mais Vida, Melhor”, Neném (Vladmir Brichta) será confrontado por Nedda (Elizabeth Savala) e preferirá mentir para manter a farsa perante sua mãe. O jogador ainda deixará Paula (Giovanna Antonelli) arrasada após desconfiar dele.

As cenas que irão ao ar nesta terça-feira (28), mostrarão o protagonista sendo colocado contra a parede após ter pedido 15 mil dólares para o médico Guilherme (Mateus Solano). “É o teu irmão, não é? Diz, Neném. Ele tá correndo risco de vida”, dirá a avó do jogador. “Não tem nada a ver com o Roni, mãe”, mentirá.

“Estava devendo dinheiro pra uns caras. Eles viram na TV que voltei a jogar bola e vieram cobrar”, inventará ele. Paula, que também estará no local tentando descobrir a verdade, cairá na mentira e se sentirá arrasada por desconfiar do amado.

“Ai, Neném! Me sinto arrasada, constrangida. Péssima! Mas você podia ter falado a verdade. Aí, não ficava louca, pensando mil besteiras”, dirá ela após pedir um tempo sozinha com Neném.