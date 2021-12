‘Quanto Mais Vida, Melhor’: tragédia interrompe pedido de casamento de Paula para Neném

“Quanto Mais Vida, Melhor” promete um capítulo repleto de emoções nesta quinta-feira (16). Paula (Giovanna Antonelli) pedirá Neném (Vladimir Brichta) em casamento, mas terá o pedido interrompido pela filha do ex-craque, Bianca (Sara Vidal). Durante o jantar, a caçula passará mal e precisará ser levada às pressas para o hospital.

O momento, que acontecerá na casa da executiva, será marcada por algumas farpas vindas da dondoca, que provocará a família do amado. Além disso, Marcelo (Bruno Cabrerizo) aparecerá na cobertura da sócia sem ser convidado e será escorraçado à força pelo jogador. O caos foi instaurado no local, mas, ainda sim, a ricaça continuará com a ideia de pedir a mão de Neném.