Quatá abre NOVOS empregos pelo país; veja cargos

A Quatá, empresa fundada em 1990, está com NOVAS vagas de emprego abertas para contratação de profissionais de diferentes áreas de atuações pelo país. Dentre as oportunidades, há chances exclusivas para pessoas com deficiência – PCD. Confira, a seguir, todas as informações e como se inscrever!

Quatá anuncia diversas vagas de emprego

A Quatá divulgou vagas de emprego disponíveis para colaboradores de diversas funções em todo o país. Além do salário compatível com o mercado de trabalho, a empresa oferece plano de saúde, plano odontológico, desconto em produtos, seguro de vida e vale refeição. Confira os cargos ofertados:

Assistente Financeiro;

Supervisor Merchandising;

Analista de Processos;

Comprador III;

Assistente Logístico – Exclusivo para PCD;

Analista PCP II – Exclusivo para PCD;

Coordenador de RH;

Analista Administração Pessoal I;

Supervisor de Promoções (Merchandising);

Vendedor Externo.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas, os candidatos devem acessar o site de participação, atentar-se a todas as informações referentes a vaga desejada e, cadastrar o currículo atualizado com todos os dados necessários.

A Quatá é reconhecida pelo compromisso que possui com os clientes, sempre proporcionando produtos de qualidade e diversificados.

Gostou das informações? Acompanhe sempre o Notícias Concursos!