Quatro cursos seguros que ensinam a vender mais usando a internet

Quando o assunto é vender ou aumentar as conversões de leads pela internet, não há nada melhor do que aprender com quem dá grandes resultados na prática – ainda mais quando a tendência só aumenta entre os usuários da rede. O crescimento do e-commerce neste ano, em relação ao ano passado, foi de 21,92% no faturamento e 19,03% nas vendas.

Negócios e Carreira são cursos muito procurados na internet. Materiais sobre esse nicho auxiliam na capacitação profissional a quem se interessar em abrir um negócio próprio, melhorar sua performance na profissão atual ou começar uma nova carreira.

Esse segmento apresenta alto desempenho entre os mais vendidos devido à procura por soluções para aumentar e diversificar a renda e também à concorrência no mercado de trabalho, que faz com que os profissionais busquem se destacar cada vez mais. Hoje em dia, inclusive, os certificados online tem sido cada vez mais aceitos pelo mercado.

E, para você não ficar para trás, o NÃO ÓBVIO separou cursos certeiros para ajudar nas suas vendas. Confira:

O carioca Fernando Villela, de 35 anos, – e há 15 treinando pessoas para que tenham um melhor resultado nas vendas online – promete te ensinar a usar o Linkedin para captar negócios todos os dias usando apenas 30 minutos. Com esse curso você vai aprender a prospectar potenciais clientes e vender para o público qualificado.

Já foram mais de 2 mil alunos incscritos e que tiveram seus negócios transformados. Incrível, não é? E não para por aí. O curso é direcionado para: área comercial/marketing, donos de pequenas empresas, membros de grupos de networking. Também podem se inscrever nesse curso, aqueles que desejam aumentar o faturamento, ter uma receita previsível ou obter novos clientes.

Público-alvo: pequenos e médios empreendedores

Quantidade de horas aula: 60 aulas/7 horas

Esse aqui é fresquinho. A Americanas Marketplace, composta pelas lojas virtuais da Americanas, Shoptime e Submarino, e o Sebrae Nacional anunciaram uma parceria para incentivar empreendedores de todo o país. O propósito é ajudar donos de pequenos negócios que procuram uma presença digital e facilitar a venda online de produtos.

Juntas, as instituições vão capacitar até 90 mil empreendedores nos próximos dois anos. A parceria tem como objetivo desenvolver ações no âmbito de criação de conteúdo, disseminação de informação, disponibilização de soluções educacionais e mentorias sobre gestão e operação de vendas online, com destaque ao canal marketplace, visando auxiliar na melhoria da presença digital e alcance de mercado pelos pequenos negócios.

Público-alvo: micro e médio empreendedor

Quantidade de horas aula: não mencionado

O curso Outbound Marketing, oferecido pela Leads 2b, é voltado para a aprendizagem de técnicas da prospecção ativa. Ele abrange aspectos da inteligência comercial, como a matriz de nicho, por exemplo, e a prospecção – trazendo as principais metodologias e ensinando como desenvolver um argumento de venda. Aborda também técnicas para qualificação, fechamento e gestão comercial e inclui a metodologia SCRUM, indicadores de vendas e forecast.

Há 3 tipos de planos: o free (o nome já diz. É gratuito para apenas um usuário), o start (por R$ 349 mensal para até 3 usuários), o pro (por R$989 mensal, também para 3 usuários, mas com algumas vantagens. Como, por exemplo, 20.000 disparos de e-mail) e o full (por R$ 1.759 mensal para até 6 usuários). Os planos start, pro e full têm contrato anual.

Valor: variável entre gratuito e R$ 989 mensal

Público-alvo: empresas de médio a grande porte

Quantidade de horas aula: não mencionado

4. Venda mais pelas redes sociais | @rkiso

O curso promete fazer com que você atraia seguidores potencial de compra, descobrir como vender dentro do Instagram e transformar esses clientes em divulgadores da sua marca. As vídeo aulas são ao vivo e você pode fazer perguntas ao professor.

Se por acaso perder aquele dia de aula, você tem um ano de acesso às gravações de todas as aulas na plataforma do curso. O curso também promete reembolso integral do pagamento, caso o aluno não esteja satisfeito – por qualquer motivo que seja. O prazo para isso é de 15 dias a partir da primeira aula.

Os 3 primeiros meses de assinatura também são gratuitos. Por lá, os alunos podem aprender sobre os primeiros passos no Instagram, assim como tornar a sua marca mais conhecida pelo público, ativar o desejo de compra, oferecer uma experiência memorável aos seus clientes, tornar seus clientes em promotores da sua marca no Instagram e muito mais.

Público alvo: pequenos negócios

Valor: De R$ 300,00, é R$ 297,00 à vista no boleto ou no cartão de crédito | R$ 306,81 em até 7x de R$ 43,83 no cartão de crédito | R$ 326,70 em até 12x de R$ 27,23.

Quantidade de horas aula: 8 aulas ao vivo/2h cada