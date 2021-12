Quebrou? Saiba como recuperar as unhas enfraquecidas após o alongamento

Tem pouco tempo que você deixou o alongamento de lado? Após o uso contínuo do alongamento as unhas perdem vitamina E e pela falta do oxigênio acabam ficando mais quebradiças e frágeis. Mas calma, a solução pode ser apenas uma lista de cuidados simples. Pensando nisso, as dicas que separamos vão te ajudar a reconstruir a unha trazendo de volta o brilho natural. Então prepara o print!

Antes de qualquer coisa é extremamente necessário remover todos os resíduos de gel que ainda possam ter permanecido na unha, apesar de ser possível fazer essa remoção em casa, é bom sempre buscar por uma profissional, evitando mais ferimentos nas cutículas e o cantinho dos dedos. Essa dica também vale para as unhas após o uso de postíças ou outros procedimentos que tenham deixado unha sem contato com o oxigênio por muito tempo.

No primeiro momento é bom separar um tempinho para cuidar das unhas semanalmente. Apesar de ser um custo adicional, recomendamos o acompanhamento de uma especialista. Mas esse cuidado também pode ser feito em casa, fazendo a cutilagem com cuidado, por conta da sensibilidade que podem estar os cantinhos, e a aplicação de uma base fortalecedora. Nesse momento ainda não é recomendado o uso de esmaltes.

Esse cuidado pode ser feito com óleos naturais como queratina e semente de usa, a base da unha que devolverá a vitamina natural que pode ter sido perdida ajudando o crescimento acelerado. Sendo assim não remova com tantos detalhes na hora da cutilagem, nessa situação vale a velha empurradinha com uso do óleo no lugar do amolecedor.