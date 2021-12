quem vai receber o adicional ainda este ano

Parte dos usuários do antigo Auxílio Emergencial deverão receber o adicional retroativo do programa ainda este ano. Quem está dizendo isso são os membros do próprio Governo Federal. Parte dessas pessoas deve pegar essa quantia agora em dezembro e a outra no início do próximo ano.

Como se sabe, esse adicional do Auxílio Emergencial vai para pais de família solteiros que deveriam ter recebido o valor dobrado do benefício no início dos pagamentos do ano passado. Vale lembrar que na época somente as mulheres solteiras é que tiveram esse direito. Agora, os homens também poderão pegar esse dinheiro.

Só que eles não receberão todos de uma só vez. De acordo com o Ministério da Cidadania, vai ser preciso dividir esses repasses em dois grupos para evitar qualquer tipo de tumulto nas agências da Caixa ao redor do país. Neste ano irão receber aqueles que se inscreveram no benefício através do site ou app oficial.

Já no próximo ano, irão pegar esse adicional aqueles que entraram no Auxílio Emergencial através do Cadúnico ou mesmo do Bolsa Família. Os valores serão os mesmos. Vai ser a soma do valor dobrado que eles deveriam ter recebido, mas acabaram não recebendo porque a lei não dizia isso.

Essa ainda não é uma informação oficial. É importante lembrar que esse é apenas um desejo do Governo Federal neste momento. Mas para conseguir fazer esses pagamentos vai ser preciso contar com a permissão do Congresso Nacional para liberar cerca de R$ 2,8 bilhões dos cofres públicos.

Tentativa frustrada

E como anda esse projeto na Câmara dos Deputados? Nada bem. De acordo com as informações oficiais, esse texto que libera R$ 2,8 bilhões para os pagamentos adicionais do Auxílio Emergencial sequer entraram na pauta ainda.

A ideia inicial era de que os deputados poderiam votar na última segunda-feira (13), mas isso passou longe de acontecer. Pelo que se sabe, os próprios deputados da base do Governo ajudaram a obstruir a sessão.

De qualquer forma, aparentemente o Palácio do Planalto segue confiante na ideia de que vai conseguir aprovar essa pauta ainda neste mês de dezembro e aí os pagamentos do adicional poderiam acabar saindo em breve. É o que se sabe.

Não é uma prorrogação do Auxílio Emergencial

Vale lembrar que o pagamento desse adicional não é necessariamente uma prorrogação. tem muita gente nas redes sociais confundindo as duas coisas. Esses repasses que o Governo está tentando fazer agora são apenas um tipo de retroativo.

É como se o Palácio do Planalto estivesse tapando um buraco que não chegou a tapar quando deveria ainda no ano passado. Membros do próprio Governo Federal estão garantindo que o Auxílio Emergencial não vai voltar mais.

Em entrevista recente, o Presidente Jair Bolsonaro falou sobre o assunto. De acordo com ele, o Governo teria chegado ao limite e não tem mais espaço para pagar por uma prorrogação ou retorno do Auxílio Emergencial.

De qualquer forma, é importante prestar atenção nas próximas notícias. Isso porque tudo pode acabara acontecendo. Desde o início dos pagamentos do Auxílio Emergencial, esse caso já passou por muitas mudanças.