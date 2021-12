Quer comprar um carro? Feirão de seminovos oferece descontos de até R$ 6 mil

Com ofertas atraentes, a décima quinta edição do ‘Feirão Duelo Dos Seminovos’ será realizada de 03 a 05 deste mês no estacionamento do Hipermercado Extra, na Av. Luís Viana Filho – Paralela.

O evento, promovido pela ASSOVEBA – Associação de Revendedores de Veículos da Bahia, contará com a presença de dezoito revendas de veículos seminovos de Salvador, que oferecerão mais de 1.000 veículos seminovos com preços de R$ 35.000,00 até R$ 190.000,00 e descontos que vão de R$ 500 a R$ 6.000,00 em um verdadeiro clima de “Duelo de preços e condições” onde o consumidor poderá barganhar também uma melhor avaliação do veículo em caso de negociações que envolvam trocas, transferência de propriedade, tanque cheio e outro benefícios.

Foto: Divulgação

“É o primeiro evento realizado após o início da Pandemia. O último Feirão Duelo dos Seminovos foi realizado em dezembro de 2019, no ano de 2020, tínhamos a programação de realizar cinco edições, mas para garantir a segurança de todos e seguir os decretos estaduais e municipais de prevenção a COVID-19, todo o calendário do ano passado foi cancelado. Agora, após ampla cobertura vacinal e grande redução dos números de casos, sentimos total segurança para a retomada do Feirão Duelo dos Seminovos, mas sem baixar a guarda em relação aos protocolos como: uso máscara obrigatório e dentre outros cuidados, a disponibilidade de álcool em gel em todos os estandes”, afirma Cleiton Ramos, diretor da Agência Pé-Quente Publicidade, organizadora do feirão.

SERVIÇO

O quê: 15º Feirão Duelo Dos Seminovos

Onde: No estacionamento do Hipermercado Extra, localizado na Avenida Paralela.

Quando: 03 a 05 de dezembro de 2021

Horários de funcionamento:

• Sexta: das 09:00 às 19:00h

• Sábado das 09:00 às 19:00h

• Domingo: das 08:00 às 18:00h