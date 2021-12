Querendo adiar a maternidade? Especialista dá 5 dicas sobre congelamento de óvulos

Neste final de ano, muitas mulheres estão no processo de planejar o futuro. E um dos assuntos em pauta é a maternidade. De acordo com alguns especialistas em ginecologia, em 2021 houve um aumento da taxa de congelamento de óvulos no país.

Um artigo publicado pela revista norte americana ‘Time’ revelou, que durante a pandemia, aumentou em 50% nos Estados Unidos, o número de congelamentos de óvulos em comparação com 2019 e 2020. No Brasil, estima-se que o crescimento tenha sido semelhante. Mas é bom ressaltar que já entre 2018 e 2019, essa taxa já havia crescido 11%, segundo o levantamento anual do Sistema Nacional de Produção de Embriões (SisEmbrio), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Pensando nisso, o iBahia – em parceria com a a biomédica e coordenadora do Laboratório de FIV do IVI Salvador, Daniele Freitas – deu 5 dicas sobre o assunto. Confira: