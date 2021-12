‘Quinta do Emprego’: SIMM e Sinebahia oferecem mais de 400 vagas nesta quinta-feira (23)

Se você está procurando emprego, essa pode ser sua oportunidade. O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 405 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira (23). Na lista de vagas disponíveis estão: analista contábil, consultor de vendas, cozinheiro, gerentes e muito mais. Os benefícios e os salários variam de acordo com a função.

Os interessados nas oportunidades do SineBahia precisam realizar um agendamento através do endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou APP SACDigital – disponíveis nos sistemas Android e iOS. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Vale ressaltar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar este site para agendar o atendimento. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Veja abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador. E neste link, outras oportunidades para o interior da Bahia.

Vagas do SineBahia

ANALISTA CONTÁBIL (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Ciências Contábeis a partir do 4º semestre

Obrigatório possuir conhecimento em informática

01 VAGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Obrigatório residir em Valéria, Alto de Coutos, Águas Claras ou Simões Filho e possuir disponibilidade para trabalhar à noite

Desejável: Vivência como auxiliar de depósito, carregador ou na área da construção civil

Salário 1.282,47 + benefício

10 VAGAS

AUXILIAR CONTÁBIL

Ensino Superior cursando Ciências Contábeis a partir do 4º semestre

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em informática – Pacote Office

01 VAGA

AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto próprio

Salário 1.100,00 + benefício

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Superior cursando Gestão Comercial ou Administração a partir do 3º semestre

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em vendas externas

Salário 1.300,00 + benefício

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Superior cursando em MKT, ADM ou Publicidade e Propaganda a partir do 2º semestre

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência em vendas externas e serviços, CNH ‘B’ e carro

Salário 1.639,00 + benefício

02 VAGAS

CUIDADOR DE PESSOAS

Ensino Técnico completo em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com pacientes que usam sondagem de alivio, bolsa de colostomia e acamados

Salário 1.100,00 + benefício

03 VAGAS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento básico em informática para lançar notas e fechar o caixa do dia de trabalho pelo sistema no computador e notebook, além de de residir próximo a Praia do Flamengo Lauro de Freitas, São Cristóvão, Mussurunga, Itapuã, Bairro da Paz etc

Salário 1.300,00 + benefício

01 VAGA

ELETRICISTA DE EMBARCAÇÕES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, curso NR10 atualizado e de Eletrotécnica

Salário 2.090,47 + benefício

01 VAGA

LÍDER DE SETOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com liderança, atendimento ao cliente e disponibilidade de horário

Salário 2.195,00 + benefício

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.300,00 + benefício

01 VAGA

REPOSITOR DE MERCADORIAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório CNH ‘B’ e residir nos bairros de Tancredo Neves, Cabula, São Gonçalo, Mata Escura ou regiões adjacentes

02 VAGAS

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 02 meses na função

Salário 1.100,00 + benefício

05 VAGAS

VENDEDOR DE CONSÓRCIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com vendas no ramo de varejo

08 VAGAS

VAGAS DA UNIDADE CENTRAL (SSA – PITUAÇÚ)

END.: Rua São Jorge da Vila Nova de Pituaçú, 22 – São Marcos

Funcionamento de segunda à sexta, das 8h as 16h

CONTROLADOR DE PRODUÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CONFERENTE DE LOGÍSTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e conhecimento em informática

Salário 1.500,00 + benefício

10 VAGAS

ENCARREGADO EM SEÇÃO DE CONTROLE E PRODUÇÃO

Ensino Técnico completo em Produção

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

GERENTE DE LOGÍSTICA

Ensino Superior ou Técnico completo em Logística

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em informática e CNH ‘B’

Salário 2.000,00 + benefício

05 VAGAS

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ (SSA – SHOPPING BARRA)

AUXILIAR FINANCEIRO III (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função em escritório de contabilidade

Salário 1.160,94 + benefício

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 28/12/2021 (terça-feira) às 14h. Interessados, agendar através site: www.sacdigital.ba.gov.br, APP: SACDigital ou ligar para 0800 071 5353 / 4020-5353

01 VAGA

DIGITADOR (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário + benefícios

01 VAGA

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 27/12/2021 às 14h00. Interessados, agendar através site: www.sacdigital.ba.gov.br, APP: SACDigital ou ligar para 0800 071 5353 / 4020-5353

COZINHEIRO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima 06 meses na função

Salário + benefício

01 VAGA

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 06/12/2021 às 10h. Interessados, agendar através site: www.sacdigital.ba.gov.br, APP: SACDigital ou ligar para 0800 071 5353 / 4020-5353

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima 06 meses na função

Salário 1.296,00 + benefício

01 VAGA

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 05/01/2022 às 09h. Interessados, agendar através site: www.sacdigital.ba.gov.br, APP: SACDigital ou ligar para 0800 071 5353 / 4020-5353

AUXILIAR DE PESSOAL (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima 06 meses na função

Salário 1.650,00 + benefício

01 VAGA

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 05/01/2022 às 13h30min. Interessados, agendar através site: www.sacdigital.ba.gov.br, APP: SACDigital ou ligar para 0800 071 5353 / 4020-5353

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

Salário 1.100,00 + benefício

20 VAGAS

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 27,28,29 e 30/12/2021 às 14h. Interessados, agendar através site: www.sacdigital.ba.gov.br, APP: SACDigital ou ligar para 0800 071 5353 / 4020-5353

Vagas do SIMM



SERVENTE DE LIMPEZA

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível curso de NR-35, disponibilidade para trabalhar em Altura.

Salário: a combinar + benefícios

1 VAGA

AGENTE DE PORTARIA

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível curso na área , vaga zoneada para o bairro de Areia Branca e adjacências.

Salário:a combinar + benefícios

4 VAGA

GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Ensino superior completo em administração ou áreas afins, 6 meses de experiência, impresindível vivência em departamento pessoal

Salário: a combinar + benefícios

1 VAGA

COZINHEIRO LÍDER

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento com controle de estoque, perfil de liderança e disponibilidade para trabalhar tarde/noite, vaga zoneada dos bairros do Imbui a Itapuã

Salário: a combinar + benefícios

1 VAGA

BARMAN

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite, vaga zoneda dos bairros do Imbui a Itapuã

Salário: a combinar + benefícios

1 VAGA

SUSHIMAN

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite, vaga zoneda dos bairros do Imbui a Itapuã

Salário: a combinar + benefícios

1 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: 1.100,00 + benefícios

1 VAGA

PLOTADOR DE ADESIVOS EM GERAL

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter trabalhado com ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS.

Salário: a combinar + benefícios

2 VAGAS

OPERADOR DE CNC

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: Ter experiência em preparar e ajustar máquinas de usinagem , ler e interpretar desenhos técnicos e vivência na fabricação de peças de precisão de peq

Salário: a combinar + benefícios

1 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

2 VAGAS

SERRALHEIRO DE ALIMÍNIO

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, Imprescindível experiência com estruturas metálicas e na área comunicação visual

Salário: a combinar + benefícios

2 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento de informática

Salário: a combinar + benefícios

100 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: 1.100,00 + benefícios

20 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível boa comunicação e perfil de vendas.

Salário: 1.130,28 + comissão

8 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter fácil acesso a região do Aeroporto.

Salário: 1.246,00 + benefícios

2 VAGAS

TÉCNICO INSTALADOR DE INTERNET

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável CNH B e conhecimento em montagem de conector de campo, Power meter e clivagem.

Salário: 1.515,43 + benefícios

8 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Ensino médio incompleto, sem experiência.

Salário: 1.100,00 + benefícios

1 VAGA

ALMOXARIFE

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região da Suburbana e Simões Filho.

Salário: 1.823,25 + benefícios

1 VAGA

FAXINEIRO (PCD)

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 VAGA

ELETRICISTA

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: curso técnico em elétrica ou eletromecânica, conhecimento em montagem e cabeamento e disponibilidade para viajar.

Salário: 2.500,00 + benefícios

20 VAGAS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

1 VAGA

AJUDANTE COMUM

Ensino médio completo, 6 meses de experiência em loja de material de construção.

Salário: a combinar + benefícios

1 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção, escrita e informática básica.

Salário: a combinar + benefícios

10 VAGAS

OPERADOR DE CAIXA (VAGA TEMPORÁRIA)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis experiência caixa em rede de estacionamento de veículos e ter disponibilidade para trabalhar noite/madrugada

Salário: 1.100,00 + benefícios

3 VAGAS

REPOSITOR DE MERCEARIA

Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente (2017 a 2021), ter disponibilidade de horário e disponibilidade para trabalhar em Stella Maris

Salário: a combinar + benefícios

3 VAGAS

REPOSITOR DE FRIOS

Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente (2017 a 2021), requisitos imprescindíveis: Ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Stella Maris Salário: a combinar + benefícios

8 VAGAS

PADEIRO

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência recente (2017 a 2021), requisitos imprescindíveis: Ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Stella Maris

Salário: a combinar + benefícios

3 VAGAS

REPOSITOR DE HORTIFRUIT

Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente ((2017 a 2021), requisitos imprescindíveis: Ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Stella Maris

Salário: a combinar + benefícios

2 VAGAS

AUXILIAR DE CÂMERAS FRIAS

Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente, requisitos imprescindíveis: ter Ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Stella Maris

Salário: a combinar + benefícios

4 VAGAS