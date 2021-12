QuintoAndar reúne mais de 200 vagas

A QuintoAndar, startup brasileira de tecnologia focada no aluguel e na venda de imóveis, reúne mais de 200 vagas de emprego. Fundada no início de 2013, a empresa busca novos talentos em todo país para atuação em suas áreas de experiência do cliente, jurídico, planejamento, performance, tecnologia, operações, entre outras.

Há chances para Analista de Growth Marketing Senior, Analista de Performance – Operations, Senior Business Analyst, Analista de Planejamento e Performance, Coordenador de Customer Experience, Supervisor de Operações – Legal Ops, Analista de Privacidade, CyberSecurity Incident Response Manager, Data Analyst, Engenheira de Software, Gerente de Data Analytics, Gerente de Data Analytics, Gerente de Engenharia de Software, Gerente de Produtos (Product Manager), Head of Data Analytics, Head of Product Management, Security Engineer (AppSec), Senior Data Analyst, Senior Product Designer, Senior Product Manager, Senior Site Reliability Engineer (SRE), Senior Software Engineer, Software Engineering Manager (Squad Manager), Staff Software Engineer, Analista Pleno de normas contábeis (IFRS), Business Analyst – Performance, Gerente de Treinamento e Qualidade, entre outros.

As oportunidades são para atuação na modalidade home office e grande parte delas não exige graduação como pré-requisito, mas sim experiência anterior nas áreas de interesse. Algumas posições são, ainda, exclusivas para pessoas negras e/ou mulheres, como forma de ampliar a diversidade no quadro funcional da empresa.

A empresa prevê oportunidade de crescimento, de acordo com a expansão do negócio, salário acima da média de mercado e remuneração variável. Os contratados terão direito, ainda, a um pacote de benefícios que inclui vale alimentação, vale refeição, plano de saúde, plano odontológico (opcional), seguro de vida, auxílio creche, acesso ao Gympass, licença maternidade e paternidade estendida, sala de amamentação, desconto no estacionamento, traslado gratuito das estações Vila Madalena e Fradique Coutinho até o escritório e bicicletário gratuito.

Como se candidatar



Os interessados devem cadastrar currículo no site https://carreiras.quintoandar.com.br, selecionando a posição desejada. Assim como as vagas, o processo seletivo é 100% remoto.