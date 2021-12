Rabanada de pudim? Aprenda a fazer uma deliciosa e diferente receita de rabanada

Com pera grelhada e fatias de pão, acompanhado de um creme com especiarias, a Rabanada de Pudim é a receita que une o clássico e o elegante para a ceia de Natal.

A receita do site Panelinha ensina uma versão diferente da tradicional sobremesa das festas de fim de ano. Servindo oito porções, aproveite o pão francês dormido e se delicie com toda a família. Bom apetite!

PARA AS PERAS

INGREDIENTES

6 miniperas

¼ de xícara (chá) de açúcar

3 colheres (sopa) de manteiga

1 colher (sopa) de mel

MODO DE PREPARO

1. Lave, seque e corte as peras em fatias de cerca de 0,5 cm no sentido do comprimento.

2. Leve uma frigideira grande com a manteiga ao fogo médio. Quando derreter, adicione as fatias de pera e cozinhe por cerca de 8 minutos, mexendo de vez em quando, até ficarem macias e levemente douradas. Acrescente o açúcar e cozinhe por mais 8 minutos até formar uma calda –não mexa demais, para não quebrar as fatias.

3. Por último, misture o mel e reserve as peras numa tigela para amornar. Enquanto isso, prepare os ingredientes da montagem.

PARA A MONTAGEM

INGREDIENTES

5 pães franceses amanhecidos

6 ovos

1 ½ xícara (chá) de leite

1 ½ xícara (chá) de creme de leite fresco

1 xícara (chá) de açúcar

½ colher (chá) de canela em pó

3 bagas de cardamomo

noz-moscada ralada na hora a gosto

manteiga para untar o refratário

mel a gosto para servir

creme batido a gosto para servir

MODO DE PREPARO

1. Com uma faca de serra, corte cada pão em 5 fatias grossas, cerca de 2 cm, na diagonal. Unte com manteiga um refratário grande de 35 cm x 25 cm (ou que comporte cerca de 3 litros) que possa ir ao forno.

2. Numa tigela pequena, quebre um ovo de cada vez e transfira para uma tigela grande – se um estiver estragado você não perde a receita. Mexa com o batedor de arame apenas para misturar as gemas com as claras.

3. Na tigela com os ovos, adicione o açúcar e misture bem. Acrescente o leite, o creme de leite e mexa novamente.

4. Com uma faquinha de legumes, corte a ponta e abra as bagas de cardamomo ao meio. Transfira as sementes para um pilão, bata até virar um pó e adicione à mistura de ovos. Junte também a canela, a noz-moscada e misture novamente com o batedor de arame.

5. Para montar o pudim: no refratário untado, coloque as fatias de pão, uma sobreposta a outra, formando 4 fileiras. Disponha as fatias de pera entre cada fatia de pão e também entre as fileiras – preenchendo os espaços do refratário e regue com a calda das peras.

6. Com uma concha, adicione toda a mistura de leite e ovos, regando cada uma das fatias de pão. Cubra com filme e deixe descansar por pelo menos 1 hora na geladeira para os pães umedecerem (se preferir, prepare na noite anterior e deixe na geladeira de um dia para o outro).

7. Quando faltar 30 minutos do tempo de descanso da mistura, preaqueça o forno a 180 ºC (temperatura média) e retire o refratário da geladeira. Atenção: se tiver preparado na noite anterior, retire o refratário da geladeira 30 minutos antes de assar.

Retire o filme e leve ao forno preaquecido para assar por cerca de 40 minutos, ou até dourar – os pães vão estufar e a mistura de ovos ficar cremosa como um pudim. Retire do forno e sirva a seguir com mel e creme batido. Mas também fica uma delícia servido gelado.