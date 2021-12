Rafael Portugal explica saída do CAT BBB: ‘Por causa de contrato’; veja vídeo

Conforme publicado no Instagram do Big Brother Brasil, neste último sábado (18), Rafael Portugal não apresentará mais o CAT BBB na próxima edição do reality. A informação deixou os telespectadores do programa com muitas dúvidas, o que rendeu inúmeras especulações com relação aos motivos da saída do humorista.

Para deixar os fãs por dentro de toda a história, Portugal revelou, através de um vídeo com aproximadamente 4 minutos, no Instagram, que ele abandonará o reality por desacordos contratuais.

“Meu povo. Explicando tudo aqui sobre a minha saída do CAT BBB”, escreveu na legenda. “Primeiramente, antes de mais nada, gostaria de agradecer imensamente aos milhares de fãs do BBB pelo carinho que recebi nesses dois anos de C.A.T. Foi lindo, gostoso e maravilhoso, vocês moram em meu coração. Entretanto, diante de especulações inverídicas, não poderia deixar de me posicionar a respeito da minha não continuidade à frente do quadro”.

“A minha vontade era sim de estar mais um ano comandando o CAT, e me divertindo com tudo que esse quadro maravilhoso nos proporciona. Ocorre que, após o acerto comercial e financeiro da minha empresária Vanelli Alves com a Globo, não houve entendimento com relação às cláusulas contratuais entre o jurídico da emissora e o meu jurídico. Reafirmo que o aspecto financeiro nunca foi um problema, muito pelo contrário, isso desde sempre esteve acordado de maneira adequada a ambas as partes. Não fiz exigências, o escritório de advocacia que me representa é que optou por não acatar algumas condições jurídicas impostas. Simples assim”, explicou.