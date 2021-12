Randstad abre 30 empregos para Call Center em São Paulo

A Randstad, uma empresa de nível mundial no setor de Recursos Humanos, está disponibilizando 30 novas oportunidades de emprego para o cargo de Call Center no estado de São Paulo. Confira, a seguir, os requisitos para participar do processo de seleção!

Randstad está contratando novos profissionais

A Randstad possui mais de 50 anos de história no segmento de Recursos Humanos, sendo a empresa líder global do setor. Fundada no ano de 1960, presta seus serviços a 40 países e conta com mais de 4.000 filiais espalhadas pelo mundo todo.

Com vagas disponíveis para ocupação, a recrutadora divulgou novos 30 cargos para a função de Call Center, todos para atuação na cidade de Osasco/SP. Confira os requisitos para se inscrever:



Estar cursando graduação em cursos de Administração ou áreas correlatas;

Possuir disponibilidade para trabalhar em escalas de segunda a sábado.

Os candidatos selecionados serão encaminhados para a empresa Mercado Livre. Desta forma, todo o processo de seleção será realizado pela recrutadora Randstad.

O cargo exige dos colaboradores contratados experiência no atendimento aos clientes, resolvendo dúvidas via e-mail e telefone e alcançando as metas definidas pela empresa.

Como realizar a sua inscrição

Quer fazer parte do grupo de colaboradores Mercado Livre? Para participar do processo de seleção da recrutadora Randstad, os profissionais deverão acessar o site de participação e efetuar sua candidatura.

A faixa salarial do cargo é de R$1.400,00 e, a empresa também oferecerá algumas vantagens aos candidatos selecionados, como por exemplo, assistência médica e odontológica, vale alimentação, seguro de vida e vale transporte.

